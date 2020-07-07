Додон: Досрочные выборы неизбежны. В парламенте не место олигархическим «консервам»

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Вердикт Конституционного суда Молдовы о том, что досрочные парламентские выборы не могут быть организованы одновременно с президентскими Игорь Додон считает «предсказуемым». Однако это не меняет его мнение о том, что действующий законодательный орган скомпрометировал себя и должен быть распущен.

⁃ В этом парламенте много перебежчиков и людей олигархов. Его нужно перезапустить, очистив от олигархических «консервов», – заявил Додон в комментарии для портала Unimedia.

Президент уверен: досрочные парламентские выборы неизбежны. Их, считает он, следует провести как можно скорее.

⁃ Мы будем ориентироваться на волю народа, и организуем досрочные выборы так скоро, как это возможно с точки зрения закона, – подытожил он.

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