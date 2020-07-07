Додон: Досрочные парламентские выборы могут состояться в феврале-марте

0

Большинство граждан считают, что этот парламент должен уйти, потому что он скомпрометировал себя. Об этом в рамках программы Acces direct на НТВ Молдова заявил Игорь Додон. Президент отметил, что именно по этой причине, а также для экономии средств он выступил за одновременное проведение президентских и досрочных парламентских выборов 1 ноября. Глава государства прокомментировал вердикт КС о том, что это невозможно.



– Было ли для меня это сюрпризом? Нет. Я видел дискуссии, которые этому предшествовали. Было понятно, что решение будет именно таким. Я думаю, что это был и своеобразный ответ тем, кто требовал отставки президента, – сказал он.

Несмотря на решение КС Игорь Додон по-прежнему считает, что законодательный орган должен быть распущен. С учетом вердикта КС, досрочные парламентские выборы могут пройти после президентских, пояснил он.

– Они могут состояться в феврале или марта. Мы должны учесть эту ситуацию, и сделать всё для того, чтобы сразу после президентских выборов, в течение 2-3 месяцев, провести досрочные парламентские выборы и “обновить” парламент, – сказал глава государства.

Додон также уточнил, что законодательный орган может быть распущен в двух случаях: отставки правительства или непринятия законов парламентом в течение 90 дней.

– Мы видим, что с 18-20 июня парламент не принял ни единого решения. Если эта ситуация продлится три месяца, парламент может быть распущен, – подытожил Игорь Додон.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.