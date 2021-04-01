Додон договорился с Козаком: В ближайшие дни в Молдову поступят 180 тысяч доз вакцины “Спутник V” (ФОТО)

Руководство Российской Федерации приняло решение предоставить Кишиневу 180 тысяч доз вакцины “Спутник V” в качестве гуманитарной помощи, включая 60 тысяч доз для приднестровского региона. Ожидается, что первые партии препарата поступят в молдавскую столицу в ближайшие дни. Об этом председатель Партии социалистов Игорь Додон сообщил на своей странице в соцсети по итогам встречи с заместителем главы Администрации Президента Российской Федерации Дмитрием Козаком.
Стороны обсудили весь спектр двусторонних отношений, включая такие актуальные практические вопросы, как продление режима беспошлинного экспорта некоторых категорий молдавской агропромышленной продукции на российский рынок. Говорили также о продолжении гуманитарного сотрудничества между Республикой Молдова и Российской Федерацией.
Отдельной темой беседы стала борьба с пандемией. В первую очередь председатель ПСРМ поблагодарил российскую сторону за неоценимую помощь, которая была нам оказана в течение всего этого года, а именно: безвозмездная поставка медицинского оборудования, защитных масок, халатов, дезинфицирующих средств и других расходных материалов.
По итогам нашей беседы с замглавы Кремлевской администрации я рад проинформировать жителей Молдовы о том, что российское руководство решило откликнуться на запрос, который был направлен несколько недель назад Председателем Парламента Республики Молдова Зинаидой Гречаный, а также на мои просьбы, озвученные еще на посту Президента РМ. Руководство Российской Федерации приняло решение предоставить Кишиневу 180 тысяч доз вакцины “Спутник V” в качестве гуманитарной помощи, включая 60 тысяч доз для приднестровского региона. Ожидается, что первые партии препарата поступят в Кишинёв в ближайшие дни. Кроме того, я проинформировал российских партнёров о готовности молдавской стороны закупить в срочном порядке не менее 500 тысяч доз вакцины “Спутник V” в рамках процедуры госзакупок, начатой Правительством Республики Молдова, – сообщил Игорь Додон.
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