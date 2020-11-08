Додон: Добрые дела на благо граждан продолжатся!

В Кантемире у Игоря Додона прошла встреча с руководителями территориальных организаций Партии социалистов Кагульского, Кантемирского, Леовского и Чимишлийского районов. Независимый кандидат поблагодарил своих коллег за поддержку в этой кампании и призвал их мобилизоваться для победы во втором туре президентских выборов.
– Нам доверяют, и мы уверены в победе! Я заверил их, что добрые дела продолжатся на благо граждан Республики Молдова. 15 ноября мы всё идем на выборы! Вместе мы победим! – заверил он.
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