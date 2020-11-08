Додон: Добрые дела на благо граждан продолжатся!

Додон: Добрые дела на благо граждан продолжатся!
В Кантемире у Игоря Додона прошла встреча с руководителями территориальных организаций Партии социалистов Кагульского, Кантемирского, Леовского и Чимишлийского районов. Независимый кандидат поблагодарил своих коллег за поддержку в этой кампании и призвал их мобилизоваться для победы во втором туре президентских выборов. 

– Нам доверяют, и мы уверены в победе! Я заверил их, что добрые дела продолжатся на благо граждан Республики Молдова. 15 ноября мы всё идем на выборы! Вместе мы победим! – заверил он. 
Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.
Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md