Додон: До потребителя электроэнергия доходит в 4 раза дороже, чем её закупают

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Пятый президент Молдовы Игорь Додон считает правильным решение властей возобновить закупку электроэнергии у Кучурганской ГРЭС. Однако он обращает внимание на то, что конечная цена для потребителей в 4 раза выше закупочной.

По данным НАРЭ, основной причиной, лежащей в основе решения о снижении цены на электроэнергию, является уменьшение закупочной цены электроэнергии до $73 за МВт после подписания 3 декабря контракта между АО «Энергоком» и МГРЭС. Игорь Додон говорит, что в условиях более низкой закупочной цены необъяснима сумма в 4,62 лея за кВт, которую должны платить граждане.

– То, что мы покупаем электроэнергию у Кучурганской ГРЭС, это хорошо, потому что цена ниже. В ноябре, приобретая энергию у братьев румын, которых мы благодарим за поддержку, потребители потратили на полмиллиарда больше. 500 миллионов ушли из наших карманов. Кто несёт за это ответственность? Два года назад мы покупали у Кучурганской ГРЭС кВт по 5,2 цента или по 98 банов, а до потребителя энергия доходила по цене 1,89 лея, включая все расходы. Сейчас мы закупаем энергию по 7,2 цента за кВт, то есть по 1,40 лея, а для потребителя цена составляет 4,60 лея – в 4 раза дороже. Где разница? – отметил Додон в рамках передачи на частном телеканале.

Вчера НАРЭ утвердило новые регулируемые цены на электроэнергию. Тариф для клиентов «Premier Energy» теперь составляет 4,62 лея/кВтч вместо 5,91 лея/кВтч, а для клиентов «FEE Nord» – 4,65 лея/кВтч вместо 5,60 лея/кВтч.

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