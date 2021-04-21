Додон: До конца недели “Спутник” будет в Молдове

Додон: До конца недели “Спутник” будет в Молдове

До конца этой недели российская вакцина поступит в Республику Молдова. Об этом председатель ПСРМ Игорь Додон заявил в рамках программы “Главный вопрос” на “НТВ Молдова”.  

– Договоры подписаны, получатель – государственная структура РМ. На этой неделе “Спутник” будет, – сказал он. 

Напомним, решение о предоставлении Республике Молдова российской вакцины принял Владимир Путин в ответ на запросы Зинаиды Гречаный и Игоря Додона. Молдова получит 182 тысячи доз вакцины – 120 для правого берега Днестра и 62 для левого.

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