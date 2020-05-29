Додон: До июня 2019 года судьи не принимали ни единого решения без распоряжения из офиса “с Армянской” (ВИДЕО)

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До июня 2019 года судебная система страны была полностью подчинена экс-председателю Демократической партии Владимиру Плахотнюку. Об этом в рамках нового выпуска “Президент отвечает” напомнил Игорь Додон.

– До июня прошлого года судьи не принимали ни единого решения, пока не видели перед собой распоряжение из офиса “с Армянской”, офиса Демпартии. Доходило даже до разводов, кому отдать машину или дом – это тоже диктовали из Демпартии, люди Плахотнюка. Судьи в курсе. А что было с Прокуратурой до июня прошлого года? Сколько бизнесменов боялись говорить по телефону? К скольким из вас подходили люди Плахотнюка, Цуцу и другие и спрашивали: “Сколько стоит ваш неплохой бизнес?”. И если бизнесмены не проявляли интереса, потом появлялись уголовные дела, людей сажали в тюрьмы на 4-5 месяцев для раздумий, чтобы потом они переписали бизнес на другого. Скольких так уничтожили до июня прошлого года? Вижу, что некоторые об этом забыли, – отметил он.

Глава государства подчеркнул: при нынешнем генпрокуроре не было ни одного случая «маски-шоу», когда идут к бизнесменам, закрывают бизнес и так далее.

– А сколько политических дел было закрыто? Может, среди них были мои политические оппоненты? Поэтому те, кто обвиняет в подчинении кому-либо юстиции, – вспомните о том, как вы вели себя ранее и не думайте, что мы поступим так же. Нас это не интересует. Юстиция будет заниматься своей работой, у прокурора своя повестка, а мы не вмешиваемся в работу этих структур, – сказал он.

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