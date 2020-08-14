Додон: Диалог ПСРМ, ДПМ, ПДС и ППДП приветствуется. Важно, что партии Шора и Канду остались “за бортом” (ВИДЕО)

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Глава государства приветствует тот факт, что четыре неолигархические партии – ПСРМ, ДПМ, ПДС и ППДП – приняли решение начать диалог на парламентской платформе по вопросам, которые представляют большой интерес: ситуации в сельском хозяйстве и ситуации с коронавирусом, подготовке к началу нового учебного года и к президентским выборам и другим. Об этом он заявил в рамках нового выпуска “Президент отвечает”.

– Этот диалог приветствуется. Важно, что “за бортом” остались олигархические партии Шора и Канду. Думаю, что там они должны быть и дальше. Я не знаю, чем закончатся эти дискуссии, но этот диалог необходим, – сказал Игорь Додон.

Глава государства подчеркнул: он в это не вмешивается, но считает, что эти четыре партии должны показать свою политическую зрелость, отметив, что граждане ждут от них действий и конкретных решений, а не шоу.

– В качестве президента я готов согласиться со всеми решениями, которые могут быть найдены путем компромисса в этом формате. Чтобы было понятно: речь не идет о смене правительства, оно работает. Речь не идет о существенных изменениях, а о нахождении решений по тем проблемам, которые волнуют граждан, – добавил Додон.

Напомним, на этой неделе представители ПСРМ, ДПМ, ПДС и ППДП провели первый раунд дискуссий. По их итогам было принято решение создать две рабочие группы, которые разработают и представят решения по ситуации в сельском хозяйстве, а также ввиду приближающегося начала нового учебного года.