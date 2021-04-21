Додон: Диалог между президентом и парламентом – единственный выход из тупика

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Председатель ПСРМ прокомментировал заявление главы Венецианской комиссии о том, что решение о проведении досрочных выборов должно приниматься путём широкого консенсуса между всеми силами.

⁃ А мы о чем говорили и предлагали неоднократно Майе Григорьевне в течении последних 5 месяцев начиная с ноября 2020 года? Но они решили пойти по конституционному беспределу и узурпации. Это путь в никуда который дестабилизирует и расколет ещё больше молдавском общество, – отметил он.

Единственный выход из сложившегося политического и конституционного тупика, подчёркивает Игорь Додон, – это диалог между президентом и парламентом.

⁃ Парламент готов. Желание президента, которая решила пойти по беспределу в стиле узурпаторов, пока не наблюдается, – добавил он.

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