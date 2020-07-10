Додон: Депутаты партии Санду обсуждают с Канду-Шором, как заблокировать мое участие в президентских выборах (ВИДЕО)

Додон: Депутаты партии Санду обсуждают с Канду-Шором, как заблокировать мое участие в президентских выборах (ВИДЕО)

Они даже прорабатывают сценарии обращения в Конституционный суд, рассказал глава государства в рамках программы “Президент отвечает”. 

– Я еще даже не сказал, что участвую, а вы уже боитесь, коленки трясутся. Госпожа Санду, я знаю, что вы за честные игры, тогда почему вы хотите исключить меня из предвыборной кампании? Спросите у Гросу, у Литвиненко. Они говорят с депутатами “Шор” и Канду, а также с демократами. Ребята, я еще не решил, буду ли участвовать, а вы меня уже хотите заблокировать. И Майя Санду, которая строит из себя святую, подобными инструментами хочет ликвидировать конкурента, которого боится, – сказал он. 

Глава государства также отметил, что очень хочет услышать, что по этому поводу думают американцы и европейцы.

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