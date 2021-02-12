Додон: Депутаты должны служить только интересам граждан!

Депутаты Парламента РМ будут принимать присягу перед пленарным заседанием законодательного органа после утверждения мандата Конституционным судом. Соответствующий законопроект был принят сегодня в первом чтении. С данной инициативой в прошлом году выступил экс-президент Игорь Додон.
На своей странице в соцсети он поприветствовал решение депутатов, отметив, что это обязательство будет способствовать развитию ответственного отношения высокопоставленного лица к выполнению полученного мандата в исключительных интересах народа и с учетом национальных интересов Республики Молдова.
– Благодарю своих коллег в парламенте за поддержку. Считаю, что депутаты должны служить только интересам граждан, которые делегировали их на высокий пост представителя высшей законодательной власти, – подчеркнул лидер ПСРМ.
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