Додон: Депутаты должны служить только интересам граждан!

Депутаты Парламента РМ будут принимать присягу перед пленарным заседанием законодательного органа после утверждения мандата Конституционным судом. Соответствующий законопроект был принят сегодня в первом чтении. С данной инициативой в прошлом году выступил экс-президент Игорь Додон.

На своей странице в соцсети он поприветствовал решение депутатов, отметив, что это обязательство будет способствовать развитию ответственного отношения высокопоставленного лица к выполнению полученного мандата в исключительных интересах народа и с учетом национальных интересов Республики Молдова.