Додон: Депутатов других фракций во фракцию ПСРМ не примем (ВИДЕО)

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Фракция ПСРМ может численно увеличиться только “естественным путем” – по результатам досрочных выборов в некоторых округах. Об этом Игорь Додон заявил в рамках нового выпуска “Президент отвечает”.

– Мы не позволим, чтобы депутаты из других фракций перешли во фракцию ПСРМ. Даже если есть желающие – а они были и, возможно, есть – я категорически против. Я не хочу поступать так, как поступал Плахотнюк, который пришел с 17 или 19 депутатами в парламент, а после их стало 40 с лишним. Я этого не допущу. Так что те, кто покинул ту или иную фракцию, или кого выгнали, пусть остаются независимыми или идут куда-то еще, только не к социалистам, – сказал он.

Комментируя последние события в ДПМ, Игорь Додон отметил, что это “их внутреннее дело”. Вместе с тем, он подчеркнул, что парламентское большинство пока существует, но социалисты готовы к любому сценарию, однако те, кто попытается свергнуть правительство, должны будут взять на себя ответственность за политический кризис, который неминуемо последует за этим.

– Так что, госпожа Санду, присоединяйтесь к Канду и Шору, если хотите, попытайтесь свергнуть правительство. Но наша задача – моя и правительства – обеспечить стабильность в очень сложной ситуации, – подытожил он.

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