Додон – депутатам ПДС и ППДП: Всё, что вы просили, было включено в бюджет (ВИДЕО)

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Игорь Додон рад, что парламенту удалось принять Закон о государственном бюджете и бюджетно-налоговую политику на 2021 год, и рассчитывает как можно скорее промульгировать эти документы. Глава государства отметил, что они предусматривают выделение помощи в размере 1000 леев пенсионерам, повышение на 30% зарплат врачей и на 7-12% – других категорий бюджетников, увеличение Фонда субсидирования сельского хозяйства, продолжение важных инвестиционных проектов и т.д. Додон также подчеркнул, что все предложенные фракциями ПДС и ППДП поправки были одобрены и включены в окончательные версии законов.

– Кто-то говорит, что непонятно распределили деньги. Но все поправки, предложенные фракцией ПДС, на сумму 7-8 млн леев – деньги, предназначенные примариям, где Майя Санду заняла первое место на президентских выборах – были одобрены депутатами-социалистами. Все поправки Слусаря, фракции Нэстасе, на 10-12 млн были одобрены депутатами-социалистами. Пожалуйста – всё, что вы просили, было включено в бюджет. Так что оставьте дискуссии, обвинения и политические игры, – сказал он.

Игорь Додон также порекомендовал критикам, которые обвинили депутатов в том, что голосование проходило “ночью”, вспомнить, как принимались бюджеты последние 11-12 лет.

– Всегда бюджет и налоговую политику обсуждали весь день, выносили на голосование поздно вечером и завершали парламентскую сессию. Согласно регламенту, всё было законно, – подчеркнул глава государства.

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