Додон: Демографический кризис – наша проблема номер 1 на ближайшие 10-20 лет

В настоящее время Республика Молдова переживает самый глубокий демографический кризис в своей истории, и это должно быть приоритетом № 1 для любого правительства, вне зависимости от политической окраски. Об этом в своём блоге пишет Игорь Додон. Пятый президент страны привёл красноречивые цифры, свидетельствующие о масштабе трагедии.

– Число новорожденных упало ниже 30 тысяч в год, что, по оценкам демографов, не наблюдалось с 1845 года или более 175 лет.

Так, в 2021 году число новорожденных сократилось до 29,2 тысячи детей, что на 10 тысяч меньше, чем всего 5 лет назад.

Массовая депопуляция страны за счёт миграции накладывает сильный отпечаток на уровень рождаемости. По оценкам специалистов, в настоящее время ежегодно рождается 16 тысяч детей за рубежом и менее 30 тысяч в стране.

Беспокойство вызывает также быстрое старение населения. Так, доля людей старше 60 лет быстро растёт и приближается к 25% по сравнению с 14%, зарегистрированными 20 лет назад.

На 470 тысяч занятых в реальном секторе экономики граждан приходятся 155 тысяч бюджетников и 674 тысячи пенсионеров, из которых 524 тысячи – по возрасту.

Ещё большей проблемой является нехватка кадров. Ряд секторов, таких как строительство, информационные технологии и другие отрасли, сталкиваются с огромным дефицитом рабочей силы.

У нас точно нет времени на долгие рассуждения. Фундаментальный вопрос нашей безопасности и выживания как нации заключается в способности всего общества, интеллектуалов, простых людей и всего политического класса ответственно реагировать на эти вызовы. Фундаментальные проблемы, порождённые демографическим кризисом, должны стать приоритетными вне зависимости от того, кто находится во власти.

Это наша проблема номер 1 на ближайшие 10-20 лет, – отметил Додон.