Додон: Действия Санду – прямая угроза интересам и безопасности государства

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Игорь Додон с недоумением воспринял новость о решении президента Майи Санду включить в Высший совет безопасности Республики Молдова представителей своей политической партии, не имеющих отношения к государственным исполнительным структурам. Ещё большое возмущение у лидера ПСРМ вызвало решение Санду делегировать в ВСБ представителей неправительственных организаций, в том числе финансируемых из-за рубежа.

– Считаю нужным напомнить президенту Молдовы, что члены Высшего совета безопасности получают доступ к конфиденциальной информации, в том числе совершенно секретной, и для этого существует специальная процедура, регулируемая Службой информации и безопасности Республики Молдова. Кроме того, хочу напомнить, что порочная практика назначения партийных функционеров имела место в годы правления альянсов за европейскую интеграцию и Демократической партии, когда Филат и Плахотнюк по своему усмотрению назначали партийных функционеров и угодных себе лиц в Высший совет безопасности, не считаясь с законом и правовыми процедурами. В связи с этим я вынужден констатировать, что госпожа Санду, которая всю предвыборную кампанию обещала бороться с коррупцией, беззаконием и политическим влиянием на органы власти, идет тем же путем. Назначение сомнительных лиц из НПО в Высший совет безопасности страны – прямая угроза интересам и безопасности государства, – отметил председатель Партии социалистов.

Напомним, ранее Майя Санду изменила состав ВСБ, включив в него своих советников, депутатов и представителей гражданского общества. Первое заседание Совета в новом формате пройдёт уже завтра.

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