Додон: Деятельность депутатов ПСРМ должна соответствовать ожиданиям общества и способствовать улучшению жизни граждан (ФОТО, ВИДЕО)

Додон: Деятельность депутатов ПСРМ должна соответствовать ожиданиям общества и способствовать улучшению жизни граждан (ФОТО, ВИДЕО)
Игорь Додон принял участие в заседании парламентской фракции ПСРМ, на котором обсуждались приоритеты ближайших заседаний законодательного органа.  

Особое внимание было уделено законопроектам о бюджетно-налоговой политике, государственном бюджете, о бюджетах социального и обязательного медицинского страхования. За почти две недели получены сотни предложений, которые предстоит изучить, а наиболее успешные из них будут поддержаны во втором и окончательном чтении, отметил глава государства на своей странице в соцсети.
– Деятельность депутатов-социалистов должна соответствовать ожиданиям общества и способствовать улучшению условий жизни наших граждан, – подчеркнул он. 

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