Додон: Давайте оставаться людьми, дорогие молдаване всех национальностей!

Исполнительный секретарь ПСРМ, пятый президент Молдовы выступил с обращением после того, как в соцсетях было распространено видео, на котором запечатлено, как ЛОР-врач РКБ угрожает русскоговорящей женщине.

– Разделённый дом не имеет будущего. Разобщённая страна — тоже. Если после 30 лет независимости и инвестиций в развитие мы всё еще сталкиваемся с атмосферой ненависти и вражды 1990-1992 годов, значит, мы были плохими учениками и так и не поняли, что значат демократия, терпимость, права человека, гражданский долг, деонтология. Это значит, что ни уроки Приднестровья и Гагаузии, ни урок погрома столетней давности, ни даже урок депортаций не усвоены нашим народом. Я уже даже не говорю об уроках христианства и добросердечности.

Сотни лет это государство жило в этническом и языковом многообразии, и дай Бог, чтобы у Молдовы было ещё много столетий государственности. Но чтобы сохранить себя как целостное общество, чтобы сохранить нашу страну, мы должны уважать друг друга, принимать формировавшиеся здесь веками различия в идентичности и достигать взаимопонимания и компромиссов через диалог, а не путем агрессии, фанатизма, цензуры и диктатуры. В Республике Молдова есть государственный язык и хорошо бы, чтобы им владели все граждане, но законы страны также допускают общение на русском языке – языке межнационального общения в Молдове. И если в этом вопросе есть недопонимание или недовольство, этими делами должны заниматься государственные учреждения и подготовленные чиновники. Мы не должны допустить, чтобы споры по поводу идентичности, языка, этнической принадлежности выходили на улицы. И тем более безответсвенно и чревато большими рисками, когда подобные темы становятся поводом для давления, унижений и шантажа в социальных учреждениях.

Давайте оставаться людьми, дорогие молдаване всех национальностей. Мы должны осознать, что никто за границей по-настоящему и искренне не заинтересован в нашем процветании, кроме нас самих. Если и нас это перестанет интересовать, то мы исторически проиграем как страна. И этим мы предадим память наших предков и лишим будущего наших потомков, – отметил Игорь Додон.