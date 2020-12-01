Додон дал понять, что заявления Санду могут поставить под угрозу беспошлинный режим поставок молдавских товаров в Россию

Додон дал понять, что заявления Санду могут поставить под угрозу беспошлинный режим поставок молдавских товаров в Россию

Республику Молдова и Российскую Федерацию связывает стратегическое партнёрство. Благодаря ранее достигнутым договоренностям наша страна беспошлинно поставляет в РФ 5 категорий товаров, однако срок действия этого режима завершается 1 января. “Что будет после этого, в контексте последних заявлений Майи Санду против России?”, – задаётся вопросом Игорь Додон. 

– Кто будет договариваться о продлении режима? Избранный президент Майя Санду, которая так ведёт себя с русскими? Скорее всего, она говорить об этом не сможет. И какой эффект будет для экономических агентов, что будут делать производители яблок с севера, которые рассчитывают на более высокую цену после Нового года, чтобы экспортировать свою продукцию? Поэтому я и говорю: когда делаются такие заявления, нужно хорошо подумать о том, чем они могут обернуться, – добавил Додон. 

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