Додон дал понять, что заявления Санду могут поставить под угрозу беспошлинный режим поставок молдавских товаров в Россию

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Республику Молдова и Российскую Федерацию связывает стратегическое партнёрство. Благодаря ранее достигнутым договоренностям наша страна беспошлинно поставляет в РФ 5 категорий товаров, однако срок действия этого режима завершается 1 января. “Что будет после этого, в контексте последних заявлений Майи Санду против России?”, – задаётся вопросом Игорь Додон.

– Кто будет договариваться о продлении режима? Избранный президент Майя Санду, которая так ведёт себя с русскими? Скорее всего, она говорить об этом не сможет. И какой эффект будет для экономических агентов, что будут делать производители яблок с севера, которые рассчитывают на более высокую цену после Нового года, чтобы экспортировать свою продукцию? Поэтому я и говорю: когда делаются такие заявления, нужно хорошо подумать о том, чем они могут обернуться, – добавил Додон.

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