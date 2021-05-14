Додон: Что мы за государство тогда, если за нас решают дяди из-за бугра? (ВИДЕО)

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Решения в некоторых государственных структурах сейчас принимают не граждане Республики Молдова, а советники, получающие зарплаты из-за рубежа. В частности, такая ситуация сложилась в президентуре под руководством Майи Санду. Об этом в рамках нового выпуска своего видеоблога заявил Игорь Додон.

– Вы считаете, что это нормально? Что мы за государство тогда, если за нас решают дяди из-за бугра? Тогда мы банановая республика. Такая ситуация уже сложилась в президентуре. Там не ставят ни одну подпись, пока консультанты не проверят все запятые в документе, – рассказал Додон.

Председатель ПСРМ отметил, что он, будучи президентом, сам писал все свои выступления. Сейчас же ситуация другая.

– То же самое хотят сделать во всех госучреждениях. Правильно ли это? Я считаю, что нет, – сказал он.

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