Додон: Что дальше? Легализация однополых браков, уроки сексуального воспитания в школах? (ВИДЕО)

Додон: Что дальше? Легализация однополых браков, уроки сексуального воспитания в школах? (ВИДЕО)

В то время как Игорь Додон поддерживает традиционные молдавские семьи, Майя Санду не только говорит о том, что не станет запрещать гей-парады, но и сама принимала участие в подобных шествиях. “К чему мы придём такими темпами?”, – задаётся вопросом независимый кандидат в президенты. 

– Что дальше – легализация однополых браков? Или введут это в школьную программу – а они это умеют делать, мы все помним, как она исключила из куррикулума русский язык, а сейчас вспомнила про электорат, говорит по-русски, печатает газеты на русском языке. Нам ждать того, что в школах, в первых классах появятся уроки сексуального воспитания? Я не хочу этого для моих детей. А вы, уважаемые граждане, хотите этого? – отметил Додон. 

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