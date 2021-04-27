Додон: Чтить наши ценности, оберегать независимость и суверенитет Молдовы – наш многовековой долг!

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Ежегодно 27 апреля мы отмечаем День государственного флага и герба Республики Молдова – главных символов суверенитета и независимости Республики Молдова, знаков национального единства и демократии. Государственный флаг Республики Молдова был принят в 1990 году первым парламентом, а государственный герб возник в XIV веке и олицетворяет геральдическую и духовную преемственность со средневековым Княжеством Молдова.

Отмечая День государственного флага, мы выполняем наш многовековой долг: чтить высшие национальные ценности, за которые боролись наши предки, оберегать независимость и суверенитет целостного государства Республика Молдова, уверен председатель ПСРМ Игорь Додон.

– Этот флаг чтят поколения, водружая его во время важнейших мероприятий и в моменты особой духовной значимости. Призываю всех граждан страны с гордостью чтить Государственный флаг и Государственный герб Республики Молдова, – отметил он на своей странице в соцсети.

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