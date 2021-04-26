Додон, Чебан и мунсоветники ПСРМ обсудили возможность иммунизации кишинёвцев «Спутником-V» (ФОТО, ВИДЕО)

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Игорь Додон принял участие в заседании муниципальной фракции Партии социалистов. На ней было обсуждено несколько тем, связанных с развитием столицы и инфраструктурными проектами, инициированными ПСРМ.

– На основании обращения мэра и муниципальной фракции Партии социалистов было принято решение о том, что парламентская фракция ПСРМ предложит внести поправки в законодательство, которые способствовали бы распределению финансовых ресурсов национального бюджета для столицы в надлежащем объеме и восстановлению финансовой справедливости по отношению к столице, – отметил Игорь Додон на своей странице в соцсети по итогам проведённой беседы.

Отдельно участники встречи поговорили о подготовке муниципия к пасхальным праздникам и сошлись во мнении, что все действия, предпринятые в этом отношении, должны гарантировать предотвращение случаев заражения COVID-19. В то же время, учитывая большое количество запросов кишиневцев на вакцинацию «Спутником-V», были обсуждены возможности иммунизации жителей Кишинёва именно этой вакциной. – Наконец, мы приветствовали те заметные изменения, происходящие в Кишинёве благодаря муниципальной фракции ПСРМ и мэру Иону Чебану. Была подчеркнута важность продолжения инициатив по улучшению качества жизни кишинёвцев, – добавил Додон.

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