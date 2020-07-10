Додон: “Цена” депутата выросла до 2 млн евро

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Ставки растут. 2 миллиона евро – столько обещают теперь депутатам за то, чтобы они вышли из своих фракций и примкнули к группе “Про-Молдова” или фракции “Шор”. Об этом в рамках нового выпуска “Президент отвечает” заявил Игорь Додон.

Глава государства дал понять, что избранники, которые ранее покинули фракцию ДПМ и примкнули к группе Канду, взяв за это всего 300 тысяч евро, недовольны тем, что “продешевили”.

Ранее некоторые СМИ сообщали, что за выход из фракции ДПМ депутаты получили от 250 тысяч до 1,5 млн евро.

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