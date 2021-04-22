Додон: Было бы правильным, чтобы трое судей КС сами подали в отставку (ВИДЕО)

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В ближайшие дни парламент примет постановление о констатации факта узурпации власти тремя членами КС. Игорь Додон считает, что было бы правильным, чтобы после этого данные магистраты подали в отставку.

– Они приняли антиконституционное решение, это признают все – и эксперты в области конституционного права, и Венецианская комиссия. Нужно указать “на место”, на соблюдение Конституции этому составу КС. Данное постановление, разработанное депутатами ПСРМ, будет предложено на рассмотрение парламенту, – сказал он.

Игорь Додон отметил, что в 2019 году суд Плахотнюка принял такое же решение. Социалисты, в отличие от Майи Санду, которая тогда осудила, а сегодня поддерживает вынесенный вердикт, менять свою позицию не будут, добавил он.

– Тогда Плахотнюк этого хотел, сейчас Санду. Один был в штанах, другая в юбке. Оба шли по пути узурпации власти. Закончится тем же – вопрос времени. Нельзя строить из себя прекрасную фею и нарушать при этом Конституцию, – подытожил он.

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