Додон: Буду способствовать решению проблем, с которыми сталкиваются граждане

В завершение сегодняшнего рабочего визита Игорь Додон отправился в город Сороки, где состоялся продуктивный диалог с местной администрацией: председателем района, районными советниками, главами населенных пунктов. Председатель ПСРМ отметил, что проблемы, с которыми сталкиваются жители этого региона, ему хорошо известны, и он будет способствовать их решению.
– Напомню, что в 2020 году при поддержке команды ПСРМ в Сорокском районе реализовано несколько инфраструктурных проектов. Так, только на ремонт дорог в районе выделено 39 млн. леев. Также по инициативе парламентской фракции ПСРМ в 2021 году из государственного бюджета выделен 1 млн. леев на реконструкцию дорог общего пользования в городе Сороки, а также 444 тыс. леев на обустройство городского стадиона, – отметил Додон.
В то же время он подчеркнул, что будет в постоянном контакте с главами всех сёл Сорокского района, чтобы следить за ходом начатых проектов и оказывать необходимую поддержку. В городе Сороки Игорь Додон получил около 55% голосов во втором туре президентских выборов.
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