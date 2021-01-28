Додон: Буду способствовать решению проблем, с которыми сталкиваются граждане

– Напомню, что в 2020 году при поддержке команды ПСРМ в Сорокском районе реализовано несколько инфраструктурных проектов. Так, только на ремонт дорог в районе выделено 39 млн. леев. Также по инициативе парламентской фракции ПСРМ в 2021 году из государственного бюджета выделен 1 млн. леев на реконструкцию дорог общего пользования в городе Сороки, а также 444 тыс. леев на обустройство городского стадиона, – отметил Додон.