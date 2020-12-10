Додон: Буду продолжать работать ради лучшей жизни наших граждан

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После истечения срока своих полномочий 24 декабря Игорь Додон намерен действовать в соответствии с мандатом доверия, выданного ему 700 тысячами граждан на прошедших выборах. Об этом он написал на своей странице в соцсети.

– Буду продолжать работать ради лучшей жизни наших людей, ради претворения в жизнь обещаний, данных в ходе избирательной кампании. Вместе с ПСРМ мы будем более активными, чем когда-либо, и, безусловно, наша роль на политической сцене в обозримом будущем будет решающей, – отметил Додон.

Напомним, что 30 декабря в Кишиневе состоится съезд Партии социалистов. Скорее всего, Игорь Додон будет избран на нём председателем партии.

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