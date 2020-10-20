Додон: Буду, как и прежде, работать ради процветания Молдовы! (ВИДЕО)

В продолжение рабочей поездки на север Игорь Додон отправился в Глодянский район. Первая встреча была с жителями села Стурзовка. Люди спрашивали кандидата о медицине, газификации, водопроводе и канализации, дорогах, пенсиях, о создании рабочих мест.
Додон подробно ответил на все вопросы и объяснил гражданам, какие конкретные действия предпринимаются в этих сферах.
Следующий пункт назначения – город Глодяны. Здесь также состоялся конструктивный диалог. Был обсужден ряд социально-экономических вопросов.
– Я знаю проблемы людей и приложу все усилия, чтобы их решить. Поддержу любой проект, направленный на помощь людям. Мы продолжим работать, чтобы обеспечить всем согражданам достойную жизнь, – заверил кандидат.
В конце рабочей поездки в Глодянский район Игорь Додон отправился в сёла Дану и Болотино. Проблемы, затронутые гражданами, касались, в частности, необходимости ремонта дорог, водоснабжения, занятости, пенсий и социальных пособий, общественного транспорта в сельской местности.
– У людей есть надежды, они хотят прекрасного будущего на родной земле, они полагаются на нашу поддержку и решение стоящих перед ними проблем. Спасибо местным жителям за гостеприимство, поддержку и веру в наши силы, – заключил Додон.
Стоит отметить, что сегодня у кандидата прошли 12 успешных встреч на севере страны. Игорь Додон поговорил с жителями города Бельцы и Глодянского района об основных проблемах, с которыми они сталкиваются, посетил несколько успешных предприятий и полностью выполнил намеченный график.
– В нашей стране столько замечательных людей! Я заверил их, что буду, как и прежде, работать ради процветания Молдовы! – подытожил он.
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