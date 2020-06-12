Додон: Буду и в дальнейшем выступать за принятие законопроекта в поддержку отечественных производителей (ФОТО, ВИДЕО)

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Игорь Додон провел встречу с исполнительным директором компании Kaufland в Республике Молдова и Румынии Марко Хёсслем и генеральным директором Kaufland Moldova Доной Рэпчугэ. Стороны обсудили стратегию развития Kaufland в Молдове и проекты социальной ответственности, которые предстоит реализовать.

Игорь Додон приветствовал деятельность иностранного инвестора в нашей стране и его намерения расширить сеть магазинов в Молдове, в том числе увеличить ассортимент продукции, выпускаемой исключительно местными производителями. Он отметил важность поддержки отечественных производителей, особенно в условиях пандемии, с которой мы сталкиваемся.

– Подчеркнул, что я и в дальнейшем буду выступать за принятие законопроекта, который предполагает, что не менее 50% товаров на полках торговых сетей будут местного производства, – написал глава государства на своей странице в соцсети.

Он также поблагодарил представителей Kaufland за отзывчивость и заверил в поддержке их кампаний и проектов социальной ответственности.

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