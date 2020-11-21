Додон: Буду и дальше рядом с людьми!

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Как и обещал, Игорь Додон продолжает визиты в районы, где будет проводить встречи с людьми и окажет им всю возможную поддержку. Глава государства намерен посетить все районы и сёла, где за него массово голосовали наши сограждане.

Сегодня Додон отправился на юг страны: в Тараклийский, Вулканештский, Чадыр-Лунгский и Комратский районы. Сначала он посетил церковь Святых Архангелов Михаила и Гавриила в селе Албота в Тараклийском районе, которое сегодня празднует день своего святого покровителя. Президент поздравил местных жителей с праздником и пожелал им мира, здоровья и небесного заступничества от всех бед.

Позже, по случаю 110-летия основания Тараклийской волости, вместе с премьер-министром страны Ионом Кику, председателем Тараклийского района Иваном Пасларем и послом Республики Болгария в Республике Молдова Евгением Стефановым Стойчевым Игорь Додон присутствовал на церемонии открытия памятника Ивану Берову – бывшему старосте (мэру) Тараклии. Иван Беров (1873-1947) занимал должность настоятеля Тараклии в течение долгих лет. Он проявил выдающиеся качества, завоевав известность и авторитет не только в округе, но и в регионе, был награждён даже царскими властями. Додон поздравил местных жителей с этим праздником и пожелал им здоровья и благополучия.

Отметил, что в будущем продолжу прилагать усилия для развития населённых пунктов страны! Кроме того, выразил благодарность жителям района за голосование на президентских выборах. В Тараклии мы набрали 92,95%, за нас проголосовали 16702 человека. Я сказал, что буду и дальше рядом с ними и окажу всю необходимую поддержку, – подчеркнул Игорь Додон.

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