Додон: Буду и далее вносить свой вклад в популяризацию шахмат в нашей стране и спорта в целом (ФОТО, ВИДЕО)

В качестве президента Шахматной федерации Молдовы Игорь Додон созвал очередное заседание президиума Федерации. В ходе встречи были подведены предварительные итоги работы Шахматной федерации за восемь месяцев 2021 года, обозначены приоритеты на ближайшие месяцы.

В нынешнем году было проведено 12 национальных турниров. Кроме того, наши шахматисты участвовали в восьми международных соревнованиях. Члены сборной Республики Молдова по шахматам приняли участие в Чемпионате Европы среди женщин 8-21 августа в Яссах (Румыния), в чемпионате Европы среди мужчин 25 августа – 6 сентября в Рейкьявике (Исландия), в Чемпионате мира в Сочи (Россия) 10 июля – 6 августа 2021 года.

2-4 сентября на отборочном этапе Всемирной шахматной онлайн-олимпиады, в которой приняли участие 153 страны, сборная Молдовы по шахматам показала хорошую подготовку, одержав семь побед подряд и попав в высший дивизион Олимпиады среди 40 сильнейших команд мира. За нашу национальную сборную успешно выступили международные гроссмейстеры Виорел Бологан, Виорел Йордэкеску, мастера спорта Андрей Маковей, Иван Скицко, Егор Лашкин, Драгош Череш, Паула-Александра Гыту, а также молодые шахматистки: Валентина Вербина, Алина Михайлова, Анна Петриченко и Диана Туктамысова. Лучшие результаты показал международный гроссмейстер Виорел Бологан, сумевший набрать шесть очков в семи партиях, и Валентина Вербина – 6,5 пунктов в восьми партиях.