Додон: Будем следить за тем, как ПДС выполняет свои обещания, и не допустим нападок на государственность и целостность РМ! (ВИДЕО)

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Председатель ПСРМ поздравил на сегодняшней пресс-конференции ПДС и Майю Санду с полученным результатом на досрочных парламентских выборах, отметив, что с этого дня вся власть в стране принадлежит им, но и ответственность за всё будут нести тоже они. Додон подчеркнул, что Блок коммунистов и социалистов будет в оппозиции. Они будут следить за тем, как партия “Действие и солидарность” будет выполнять все данные гражданам обещания, а также не допустят нападок на суверенитет и целостность Молдовы.

– Вся власть в стране теперь принадлежит им. И президентура, и парламент, и правительство, и Конституционный суд. Что-то типа захваченного государства, но с другой точки зрения. Искренние поздравления и удачи. У людей большие ожидания от новой власти, – сказал он.

Додон отметил, что социалисты будут хорошо организованной, профессиональной и ответственной оппозицией и будут следить за тем, чтобы ПДС выполнила все данные гражданам обещания – по поводу пенсий, зарплат и так далее.

– Мои коллеги уже готовят законодательные инициативы, мы вынесем их на голосование. Они касаются как обещаний партии Майи Санду, так и наших обязательств. Оппозиции мы не боимся. Будем жёстко наказывать за любое превышение полномочий и за ухудшение условий жизни в Молдове. Будем стоять на страже государственности и целостности страны, – подчеркнул лидер ПСРМ.

Он также призвал ПДС быстро взяться на работу.

– У вас нет 100 дней. Нужно как можно скорее пройти все процедуры и браться за работу. Ожидания и ответственность очень высоки, но у вас есть все рычаги для того, чтобы показать, что “хорошие времена” наступили не только для партии “Действие и солидарность”, а для всех. А мы будем за этим следить, – подытожил он.

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