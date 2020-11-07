Додон: Будем продолжать то хорошее, что было начато!

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В селе Нихорень Рышканского района у Игоря Додона прошла важная встреча с представителями ПСРМ из Бельц, Глодянского, Фалештского, Рышканского районов. Состоялся открытый и содержательный диалог.

Кандидат обсудил с ними ряд актуальных вопросов, а также поблагодарил коллег за работу и поддержку и призвал их принять активное участие во втором туре президентских выборов.

Наши люди настроены оптимистично, от всей души поддерживают нас, а мы будем продолжать то хорошее, что было начато! Вместе мы справимся! – заверил он.

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