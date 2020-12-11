Додон: Будем настаивать, чтобы вакцина от коронавируса была бесплатной для всех (ВИДЕО)

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При этом сама вакцинация будет добровольной – прививки поставят только тем, кто сам захочет это сделать, подчеркнул глава государства.

– Мы видим, что в России начинается массовая вакцинация. В конце декабря я поговорю с российскими коллегами. Очень надеюсь, что их позиция не поменялась, и они будут готовы нам эту вакцину передать, – сказал Додон в рамках нового выпуска своего онлайн-общения с гражданами.

Игорь Додон отметил, что вакцины должны быть бесплатными для тех, кто находится на передовой борьбы с коронавирусом, для пенсионеров и других категорий, находящихся в группах риска, но идеальным было бы, чтобы государство нашло средства для того, чтобы обеспечить прививками всех желающих.

– Одна доза российской вакцины стоит 5-6 долларов. Думаю, государство сможет найти 10-15 млн долларов, чтобы купить прививки и обеспечить ими бесплатно всех граждан РМ. Мы будем настаивать именно на этой позиции. Подчёркиваю, что вакцинация должна быть и будет добровольной, – подытожил он.

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