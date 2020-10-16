Додон: Будем и далее делать всё возможное для обеспечения экономического роста и выполнения социальных обязательств

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Игорь Додон побывал на одном из крупнейших молочных комбинатов Кишинева и всей страны – Lapmol. Это ещё одно предприятие, с которого надо брать пример, отметил кандидат в президенты.

⁃ За годы работы комбинат перешел от производства молока к выпуску и реализации широкого ассортимента молочных продуктов. Вкусно, полезно, а главное – наше, молдавское! Желаю предприятию процветания, повышения объема производства и расширения рынка сбыта, а его работникам – стабильности и благополучия, – подчеркнул он.

На встрече с людьми кандидат рассказал об уже проделанной работе в области социально-экономического развития Молдовы и, конечно, о планах.

⁃ Одно из важных достижений команды – помощь экономическим агентам в условиях пандемического кризиса и поддержка экспортёров агропромышленных товаров. Мы будем и далее делать всё возможное для обеспечения экономического роста и выполнения социальных обязательств перед гражданами, – подытожил Додон.

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