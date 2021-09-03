Додон: Будем добиваться принятия парламентом наших социальных инициатив (ВИДЕО)

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Социальная политика остаётся основной повесткой дня фракции Блока коммунистов и социалистов. Депутаты блока уже зарегистрировали в парламенте ряд проектов в поддержку граждан, и будут добиваться их принятия, заявил председатель ПСРМ Игорь Додон.

– Несколько недель назад мы зарегистрировали очень важные социальные проекты – и по пенсиям, и по зарплатам техническому персоналу – их нужно увеличить в два раза. Это и экономические проекты, это борьба с пандемией, и многие серьёзные законодательные инициативы. Мы их предложили. Пока что парламентское большинство их не поддерживает, хотя многие из этих проектов были и в нашей избирательной программе, и в их тоже. Я думаю, что мы добьёмся того, чтобы они были приняты. Будем очень активными, жёсткими, критичными. Они не смогут расслабиться, даже при том, что у них комфортное парламентское большинство, – сказал Додон, выразив надежду на то, что люди оценят борьбу оппозиции в парламенте.

Напомним, накануне депутаты фракции Блока коммунистов и социалистов представили инициативы в поддержку детей войны и студентов.

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