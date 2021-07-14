Додон: Будем держать ПДС в тонусе. Мы не дадим им забыть, что они обещали людям (ВИДЕО)

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Блок коммунистов и социалистов уже подготовил законодательные инициативы не только по своей программе, но и по программе ПДС. Об этом в рамках передачи “Главный вопрос” на телеканале “НТВ Молдова” заявил Игорь Додон. Председатель ПСРМ отметил, что сильная оппозиция в лице коммунистов и социалистов не даст партии “Действие и солидарность” забыть, что она обещала людям.

– У них парламентское большинство, пусть выполняют – с 1 октября минимальная пенсия 2000 леев, нулевой налог на прибыль для реинвестирования прибыли, начиная с 1 января, 10 тысяч леев при рождении ребенка. Наизусть уже знаю их программу. И мы будем их призывать: “Ваш проект? Ставим на голосование”. У нас такой оппозиции не было, у них будет. Будем держать их в тонусе, – сказал Додон.

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