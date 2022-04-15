Додон бросил вызов Санду: Сходите на рынок, послушайте, что о вас говорят люди (ВИДЕО)

0

Пятый президент страны выразил уверенность в том, что никто из представителей власти не осмелится сегодня прийти на рынок – даже в тех районах, где за ПДС массово голосовали на выборах – и пообщаться с людьми.

Об этом Игорь Додон заявил в рамках программы на “НТВ Молдова”.

– Я не думаю, что сегодня президент или премьер могут себе позволить поехать на рынок в Страшены и Калараш, где голосовали за них. Я был на рынке в Калараше, где голосовали не за меня. Пусть поедут на рынок и поговорят с людьми, но чтобы за прилавки продавать помидоры не посадили удобных сотрудников Службы госохраны и полиции. Пусть просто зайдут на рынок и посмотрим, что будет. Не предупреждая никого, без митингов. Просто прийти и купить килограмм помидоров, как я пришёл за помидорами и картошкой. Пусть попробуют, пусть послушают, что говорят о них люди. Они сидят в кабинетах и думают, что всё прекрасно, сегодня приехал один президент, завтра министр, послезавтра госсекретарь, и все говорят о миллиардах…Какие миллиарды, какие миллионы? Поговорите с людьми и люди дадут вам оценку, – призвал Додон.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.