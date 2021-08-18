Додон: Браво футболистам и тренерам “Шерифа”! Держим за вас кулаки!

Игорь Додон поздравил команду тираспольского футбольного клуба “Шериф” с красивой победой над загребским “Динамо”. Председатель ПСРМ отметил, что этот великолепный матч и красивый счёт позволяет молдавским игрокам надеяться на то, что команда из Молдовы сыграет в Лиге Чемпионов вместе с самыми титулованными клубами Европы.
– Браво футболистам и тренерам молдавской команды! Будем держать в ответном матче кулаки за футболистов из приднестровского региона. Желаем успеха футболистам “Шерифа” и надеемся, что Молдова будет принимать матчи Лиги Чемпионов, – написал он на своей странице в соцсети.
Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.
Facebook Комментарии