Додон: Браво футболистам и тренерам “Шерифа”! Держим за вас кулаки!

– Браво футболистам и тренерам молдавской команды! Будем держать в ответном матче кулаки за футболистов из приднестровского региона. Желаем успеха футболистам “Шерифа” и надеемся, что Молдова будет принимать матчи Лиги Чемпионов, – написал он на своей странице в соцсети.