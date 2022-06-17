Додон: Более 100 школ на грани закрытия, а власти тратят деньги на оружие

0

Вместо того чтобы спасти от закрытия более 100 школ, руководство страны решило направить около миллиарда леев на закупку оружия. Об этом заявил Игорь Додон.

⁃ Зачем тратить 40 млн евро на оружие, когда у аграриев нет топлива, чтобы собрать пшеницу, у пенсионеров нет денег на хлеб. А они берут почти миллиард леев и направляют на вооружение. Кому это надо? Я знаю, что к 1 сентября будут закрыты более 100 школ, так как сёлам не хватает 20 тысяч леев, 100 тысяч леев на их содержание. А они вместо того, чтобы дать деньги школам – 300 млн леев нужно на все школы, и тогда ни одну не придётся закрыть – берут миллиард и хотят потратить его на оружие, – возмутился экс-президент.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.