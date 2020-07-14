Додон: Более 10 депутатов официально заявили в Генпрокуратуру, что их пытались подкупить (ВИДЕО)

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10-15 депутатов парламента, в том числе 6-8 социалистов, обратились в Генпрокуратуру и сообщили о попытках их подкупа. Об этом в рамках передачи на частном телеканале заявил Игорь Додон.

– Они написали: у меня был такой-то тогда-то и предложил мне это. Это официальные жалобы, что был Владимир Чеботарь, Марина Таубер, что обращались через двоюродного брата, адвокатов. Есть официальные документы, поданные в Генпрокуратуру, – сказал он.

Президент выразил надежду на то, что уполномоченные органы “примут соответствующие решения”.

– Граждане ждут конкретных дел. Я тоже обеспокоен этим, потому что это напрямую касается безопасности государства, – подытожил Додон.

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