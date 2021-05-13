Додон: Блок ПСРМ-ПКРМ победит на выборах. Нас боятся, и правильно делают (ВИДЕО)

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Страна горит, и другого решения в этой ситуации, кроме консолидации всех здоровых сил, нет. Об этом в рамках передачи на частном телеканале заявил председатель ПСРМ Игорь Додон. Он отметил, что именно поэтому социалисты и коммунисты решили создать единый блок и вместе идти на досрочные парламентские выборы.

Председатель Партии социалистов также отметил, что после того, как было объявлено о создании блока, атаки в адрес ПСРМ и ПКРМ не прекращаются. Игорь Додон объясняет это страхом оппонентов.

– Они нас боятся, и правильно делают. Этот блок победит на досрочных парламентских выборах и имеет все шансы получить большинство в новом парламенте. Мы сделаем всё для этого. У нас есть опыт, мы знаем, как это сделать. Мы провели много кампаний вместе с Владимиром Ворониным, – добавил он.

Игорь Додон также подчеркнул, что блок ПСРМ-ПКРМ хочет не только победить на выборах, но и взять большинство в новом парламенте, чтобы сделать всё для того, чтобы Молдова двигалась в правильном направлении, а не чтобы ею управляли извне.

– Такого наглого вмешательства послов в предвыборный процесс, как сейчас, я ещё не видел, – отметил лидер ПСРМ.

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