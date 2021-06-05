Додон: Блок коммунистов и социалистов – единственная сила, способная положить конец хаосу и росту цен

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Игорь Додон провёл заседание районного штаба Избирательного блока коммунистов и социалистов в Каларашском районе. Участники обсудили шаги, предпринимаемые в нынешней предвыборной кампании. Были обозначены цели и приоритеты блока, направленные на решение проблем наших сограждан.

⁃ Только наша команда профессионалов и патриотов в состоянии изменить к лучшему ситуацию в стране, так же как нам удалось это в 2001-2009 годах. Наши представители на местах говорят, что люди смотрят с доверием и оптимизмом на Блок коммунистов и социалистов – единственную силу, способную положить конец этому хаосу, галопирующему росту цен на все товары и повести Молдову по пути процветания. Рад констатировать, что все коллеги по блоку решительно настроены идти вперёд, чтобы обеспечить жителям нашей страны достойное будущее здесь, на родине. Вместе мы победим! – сообщил Игорь Додон.

Досрочные парламентские выборы пройдут в Молдове 11 июля.

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