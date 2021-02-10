Додон: Благодаря эффективному сотрудничеству Иона Чебана и фракции ПСРМ в МСК ситуация в столице ежедневно улучшается (ФОТО, ВИДЕО)

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Игорь Додон принял сегодня участие в заседании муниципальной фракции Партии социалистов. На нём обсуждалось несколько тем, касающихся муниципалитета и инфраструктурных проектов, предложенных ПСРМ.

В частности, участники встречи обсудили реализацию недавно начатого социалистами проекта «Комфортный двор», который предусматривает ремонт подъездных путей, парковок, спортивных площадок и дворов в различных секторах Кишинёва. Говорили также о законопроектах, направленных на оптимизацию деятельности органов местного публичного управления. Ожидается принятие этих документов в парламенте.

– С гордостью отмечаю, что ситуация в столице с каждым днем заметно меняется к лучшему, и это достигается благодаря эффективному сотрудничеству, налаженному между мэром Ионом Чебаном и командой ПСРМ в Муниципальном совете, – подчеркнул Игорь Додон на своей странице в соцсети.

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