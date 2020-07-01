Додон: Благодарим Россию за очередной дружественный шаг!

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На основании личной договорённости, достигнутой Игорем Додоном на прошлой неделе с Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, Правительство РФ 27 июня приняло постановление о продлении до 31 декабря этого года срока беспошлинного ввоза ряда молдавских товаров на территорию России. Речь идет о свежих овощах и фруктах, винограде, консервной и винодельческой продукции.

Благодаря продлению льготного торгового режима наши производители и экспортеры аграрной и агропромышленной продукции сэкономят от 300 до 500 млн. леев, что особенно важно в условиях постепенного восстановления национальной экономики от пандемического кризиса, отметил на своей странице в соцсети глава государства.

– Решение российского правительства приветствуется экономическими агентами Республики Молдова, а высшее руководство нашей страны выражает искреннюю благодарность российским коллегам за очередной дружественный шаг, способствующий укреплению стратегического партнёрства между двумя странами, – подчеркнул президент. Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.