Додон: Билеты на самолёт я купил 16 мая, а прокуратура открыла дело 18-го

0

Пятый президент страны уличил прокурора, ведущего его дело, во лжи. Игорь Додон в очередной раз подтвердил, что бежать из страны он не собирался, а билеты, о которых столько писала пресса, были куплены до того, как появилось дело против него.

– Я действительно предупредил ведущего дела прокурора, что через несколько дней у меня билеты на самолёт. Я хотел узнать, аннулировать ли мне их, предупредить ли представителей аэропорта, что я не полечу, а также заблаговременно уведомить тех, с кем у меня были запланированы встречи. Хочу отметить, что билеты я приобрёл 16 мая, а об открытии дела против меня прокуратура объявила 18 мая. Таким образом, между покупкой билетов и уголовным делом нет никакой связи, тогда ещё даже не было известно, что против меня будет открыто дело. Я был поражён услышать, как впоследствии прокурор, без всякого зазрения совести, публично солгал, чтобы опорочить мой имидж политика, что ещё раз доказывает, что в справедливость, независимость и профессионализм прокуроров верить не приходится, – отметил Игорь Додон.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.