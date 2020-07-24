Додон: Без серьезной внешней поддержки никакого “майдана” в Молдове не будет

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Любая революция должна иметь внешнюю поддержку. Без нее Игорь Додон не видит возможности проведения “майдана” или “7 апреля” в нашей стране. Об этом глава государства заявил на пресс-конференции.

Президент выразил уверенность в том, что восточным партнерам дестабилизация ситуации в Молдове невыгодна. Такого же мнения придерживается глава государства и насчет ЕС.

– На данном этапе я не вижу серьезного геополитического интереса и соблазна воспользоваться победой нашего кандидата, чтобы дестабилизировать ситуацию. Наши политики, которые проиграют, конечно, этого бы хотели. При этом большинство “правых” партий хотели бы, чтобы Майя Санду проиграла, потому что это откроет им “поле”. Желание некоторых здесь – может быть, конечно. Но не уверен, что без серьезной внешней поддержки это реально, – сказал он.

В то же время президент заверил, что никто власть, как в 2009 году, сдавать не будет.

– Мы будем действовать в рамках закона, – подытожил он.

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