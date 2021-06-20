Додон: Без России Молдова не выживет. Наша задача – вывести партнёрство с РФ на новый уровень (ВИДЕО)

Додон: Без России Молдова не выживет. Наша задача – вывести партнёрство с РФ на новый уровень (ВИДЕО)

Молдову и Россию связывают общая история и общие победы, общая вера, традиционные для наших народов ценности, отметил на встрече с молдавскими гражданами в Москве председатель ПСРМ Игорь Додон. Он подчеркнул, что Блок коммунистов и социалистов намерен продолжать и развивать стратегическое партнёрство с РФ.  

– Когда мы говорим, что россияне – наши братья, и мы хотим, чтобы наши дружеские отношения продолжались, – это совершенно искренне. Молдова без России не выживет – нас просто “проглотят”, как хотят некоторые западники, и будут использовать против РФ. Наша задача – вывести на новый уровень это стратегическое партнёрство и двигаться дальше, – сказал он. 

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