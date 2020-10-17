Додон: Без нормального функционирования районной и сельской социальной инфраструктуры не может быть и речи о возрождении регионов

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Первую остановку в Унгенском районе Игорь Додон совершил в селе Пырлица. Кандидат провёл встречу с людьми на крупном аграрном предприятии. Здесь и главы близлежащих населённых пунктов, включая город Корнешты, и коллектив агрокомплекса.

Людей, как и везде, волнуют насущные вопросы: выплата и индексация пенсий, ремонт дорог, работа школ, социальная поддержка, благоустройство, стабильная работа для молодёжи. Очень важная тема для населения – продолжение работы в каждом населённом пункте учебных и медицинских учреждений.

К сожалению, в своё время, благодаря «стараниям» некоторых бывших представителей власти, многие из них были закрыты. Моя задача – не допустить этого. Наоборот: без нормального функционирования районной и сельской социальной инфраструктуры не может быть и речи о возрождении регионов, которое является одним из ключевых пунктов нашей долгосрочной программы, – подчеркнул Додон.

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