Додон: Без качественных дорог нам не удастся добиться развития экономики (ФОТО, ВИДЕО)

Додон: Без качественных дорог нам не удастся добиться развития экономики (ФОТО, ВИДЕО)

По пути из Тараклии в Твардицу Игорь Додон проверил ремонтные работы на участке автотрассы Бессарабка – Чадыр-Лунга. 

Ремонт дороги протяжённостью в 12,4 км и с шириной дорожного полотна в 6 м начался в мае нынешнего года и должен закончиться в декабре. Сумма контракта составляет 74,5 млн. леев, к сегодняшнему дню освоены две трети этих средств.

Глава государства пожелал успешного завершения работы и подчеркнул, что без качественных дорог в стране нам не удастся добиться развития национальной экономики.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md