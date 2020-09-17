Додон: Без качественных дорог нам не удастся добиться развития экономики (ФОТО, ВИДЕО)

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По пути из Тараклии в Твардицу Игорь Додон проверил ремонтные работы на участке автотрассы Бессарабка – Чадыр-Лунга.

Ремонт дороги протяжённостью в 12,4 км и с шириной дорожного полотна в 6 м начался в мае нынешнего года и должен закончиться в декабре. Сумма контракта составляет 74,5 млн. леев, к сегодняшнему дню освоены две трети этих средств.

Глава государства пожелал успешного завершения работы и подчеркнул, что без качественных дорог в стране нам не удастся добиться развития национальной экономики.

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