Додон: Бенефициар скандала с “кульком” – Санду. Ясный перец, что это была провокация (ВИДЕО)

Додон: Бенефициар скандала с “кульком” – Санду. Ясный перец, что это была провокация (ВИДЕО)

“Плахотнюк сделал так, чтобы у неё был дополнительный аргумент на выборах, потому что ему выгодно, чтобы она была президентом”, – заявил Игорь Додон в эфире передачи на частном телеканале. Он подробно рассказал о нашумевшей истории и о том, кому она выгодна. 

– Ясный перец, что это была провокация. Это было время, когда мы проводили переговоры, чтобы скинуть Плахотнюка. Я ничего не брал, и что было в том кульке – не знаю. Я понимал, что рискую своим имиджем, я знал, что меня снимают на видео, чтобы потом шантажировать, но не получилось, потому что мы скинули Плахотнюка.

Бенефициар этого скандала – Майя Григорьевна. Вы видите, кто раскручивает эту тему. Почему Плахотнюк сделал так, чтобы у неё был дополнительный аргумент на этих выборах? Потому что ему выгодно, чтобы президентом была она. 

Если бы было что-то серьёзное, они обратились бы в Генпрокуратуру. Но в Генпрокуратуре сказали, что я чист, вопросов ко мне нет, – отметил он. 

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