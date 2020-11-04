Додон: Бенефициар скандала с “кульком” – Санду. Ясный перец, что это была провокация (ВИДЕО)

“Плахотнюк сделал так, чтобы у неё был дополнительный аргумент на выборах, потому что ему выгодно, чтобы она была президентом”, – заявил Игорь Додон в эфире передачи на частном телеканале. Он подробно рассказал о нашумевшей истории и о том, кому она выгодна.

– Ясный перец, что это была провокация. Это было время, когда мы проводили переговоры, чтобы скинуть Плахотнюка. Я ничего не брал, и что было в том кульке – не знаю. Я понимал, что рискую своим имиджем, я знал, что меня снимают на видео, чтобы потом шантажировать, но не получилось, потому что мы скинули Плахотнюка.

Бенефициар этого скандала – Майя Григорьевна. Вы видите, кто раскручивает эту тему. Почему Плахотнюк сделал так, чтобы у неё был дополнительный аргумент на этих выборах? Потому что ему выгодно, чтобы президентом была она.

Если бы было что-то серьёзное, они обратились бы в Генпрокуратуру. Но в Генпрокуратуре сказали, что я чист, вопросов ко мне нет, – отметил он.